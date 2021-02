Dąbrowa Górnicza. Będzie zimno. Awaria sieci ciepłowniczej

Dąbrowa Górnicza. Awaria sieci ciepłowniczej

Jak dodała Kuś, w pogotowiu są służby techniczne, które po ustaleniu miejsca awarii przystąpią do prac naprawczych.Potrwają one prawdopodobnie kilka godzin. - Do czasu usunięcia awarii jakaś wąska grupa mieszkańców nie będzie miała dłużej dostaw ciepła, do pozostałych dotrze ono wcześniej - powiedziała rzeczniczka.