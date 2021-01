Bydgoszcz. Most Uniwersytecki grozi zawaleniem, trasa zamknięta

"W obecnym stanie technicznym konstrukcja jest bezpośrednio zagrożona awarią, mogącą doprowadzić do katastrofy budowlanej" - ostrzega w ekspertyzie Krzysztof Żółtowski, profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej. Naukowiec - cytowany przez "Gazetę Wyborczą" - wnosi o " natychmiastowe przystąpienie do zabezpieczenia konstrukcji i naprawy".

- Uszkodzone są punkty mocowań want. Są to elementy boczne, które są spawane do konstrukcji, a do nich kotwione wanty. Ekspertyza daje przesłanki, że błąd wystąpił już na etapie projektowym. Nie wiemy, kiedy nastąpiły odkształcenia tych elementów. Wszystkie inne są w doskonałym stanie technicznym - dodał urzędnik.