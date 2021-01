Bydgoszcz. Tkwił przy zwłokach brata 10 godzin, był problem z kartą zgonu

- Wszedłem do pokoju brata. Wiesiek nie żył. Dzwoniłem do dwóch przychodni, szpitala, na pogotowie. Żaden lekarz nie wystawił karty zgonu. Ciało przez cały dzień leżało w łóżku - powiedział w rozmowie z "Gazetą Pomorską" brat nieboszczyka.

Mężczyzna zadzwonił najpierw do przychodni. Tam powiedziano mu, że brata nie ma w ich rejestrach, dlatego lekarz nie może przyjechać i wystawić karty zgonu. Przez brak tego dokumentu pracownicy zakładu pogrzebowego nie mogli zabrać zwłok i przygotować ich do pogrzebu.

- Telefonowaliśmy jeszcze do szpitala im. Jurasza. Najpierw do dyspozytorni, potem na szpitalny oddział ratunkowy. Nadal nikt nie chciał pofatygować się do domu, w którym od kilku godzin leżał nieboszczyk. Powód odmowy wszędzie brzmiał jednakowo: mężczyzna nie posiadał ubezpieczenia, a my świadczymy usługi jedynie dla osób ubezpieczonych - powiedział lokalnej prasie Grzegorz Falkowski, właściciel zakładu pogrzebowego.