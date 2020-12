Częstochowa. Jasna Góra w Sylwestra bez tradycyjnej pasterki

W Sylwestra ojcowie paulini - gospodarze Jasnej Góry - zapraszają wiernych na uroczyste nieszpory wieńczące 2020 rok, które o godzinie 16.30 w bazylice jasnogórskiej poprowadzi częstochowski biskup senior Antoni Długosz. Z transmitowanymi w internecie nieszporami będzie połączone nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne. Nie będzie za to pasterki, ani czuwania, bo zgodnie z rozporządzeniem rządu, od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Polski przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych, a także w celu wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.