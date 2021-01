Bytom. Zderzenie karetki z samochodem osobowym. Jedna osoba ranna

Do zderzenia jadącej na sygnałach karetki pogotowia ratunkowego z samochodem osobowym doszło w sobotę (16 stycznia) po południu w Bytomiu. Karetka wiozła pacjentkę z objawami udaru, którą w dalszą drogę zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Bytom. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką

Ambulansem dwóch ratowników wiozło do szpitala w Katowicach-Ochojcu pacjentkę z objawami udaru. Poszkodowany został kierowca karetki, który doznał urazu barku; przewieziono go do szpitala na badania i zaopatrzenie. Po pacjentkę przyleciał śmigłowiecLotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowca samochodu osobowego nie doznał urazów, odmówił badań.