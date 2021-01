Tragedia w Rudzie Śląskiej. Małżeństwo oskarżone o zabicie kilkutygodniowego syna

Ruda Śląska. Dramat kilkutygodniowego dziecka

Do tragedii doszło 22 lipca 2020 r. Gdy Aleksandra Sz. wyszła z domu z córką, miesięczny Victor został pod opieką ojca. Jak podaje prokuratura, Mariusz Sz., z dużą siłą uderzył dziecko w głowę twardym, płaskim narzędziem. To spowodowało rozległy i ciężki uraz czaszkowo-mózgowy.

Gdy Aleksandra Sz. dowiedziała się, że syn nie oddycha, wezwała pogotowie. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala. Chłopczyk był w stanie krytycznym. Mimo wysiłków lekarzy dziecko zmarło po kilku godzinach.

Okazuje się, że dramat Victora rozgrywał się znacznie wcześniej. Jak opisuje prokuratura, ojciec dziecka znęcał się nad noworodkiem: gdy płakało, głośno krzyczał do niego, szarpał jego kończynami, wielokrotnie, działając z dużą siłą, rzucał nim z wysokości do łóżeczka i na łóżko, mocno ściskał jego klatkę piersiową, gwałtownie nim potrząsał, z dużą siłą przyciskał nóżki noworodka do klatki piersiowej, powodując swoim działaniem poważne obrażenia".