Bielsko-Biała. Znalazł się chętny na przebudowę mostu. Chce za to blisko 500 tysięcy zł

Władze Bielska-Białej od dłuższego czasu szykują się do renowacji mostu nad rzeką Białą wzdłuż ul. 11-listopada. To jeden z symboli miasta. Na nim w przeszłości była granica między Królestwami Czeskim i Polskiego, Śląskiem Austriackim i Galicją, województwem śląskim i krakowskim i wreszcie przed połączeniem w jedno miast (1.01.1951) Bielskiem i Białą.

Most w Bielsku-Białej jak przed wojną

Po zakończeniu prac most miałby być wierną rekonstrukcją - w zakresie formy i gabarytów - historycznego mostu na rzece Białej z okresu międzywojennego. W zamówieniu zaznaczono, że rekonstrukcja ma polegać na wykonaniu konstrukcji aluminiowej, a roboty mają objąć produkcję i montaż dwóch przęseł aluminiowych o długości 21 m, szerokości 0,70 m i wysokości 2,85 m. Konstrukcja będzie podświetlona oświetleniem halogenowym z możliwością zmiany światła. Most ma zostać zrekonstruowany do 23 grudnia.