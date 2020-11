Mega inwestycja w PPP

W Porcie Gdynia powstanie nowy terminal przeładunkowy o przepustowości 2,5 miliona kontenerów. Realizacja tego projektu została zaplanowana w formule partnerstwa publiczno prywatnego. Całkowity, przewidywany koszt inwestycji wyniesie 3,5 miliarda złotych.

Zarząd Portu Gdynia ogłosił przetarg na wybór partnera prywatnego, który zajmie się budową Portu Zewnętrznego. U wejścia do obecnego portu w Gdyni powstanie nowy głębokowodny terminal kontenerowy. Inwestycja będzie mogła obsłużyć największe statki o długości nawet 430 metrów. Port, wyposażony w intermodalny terminal kolejowy, będzie służył do przeładunku kontenerów. Aby ułatwić dostęp do Portu Zewnętrznego, zostanie wybudowanych 130 kilometrów linii kolejowych. Znajdzie się w nim również miejsce do składowania komponentów morskich farm wiatrowych. Wstępna zakładana docelowa przepustowość terminala wyniesie 2,5 miliona TEU (jednostka objętości równoważna standardowemu kontenerowi o długości 20 stóp, czyli ok. 39 m3).

– To inwestycja, dzięki której powstaną nowe miejsca pracy. W samym porcie będzie ich 700, a w otoczeniu branżowym ponad 4 tysiące. Jak wykazały analizy, z realizacji projektu skorzystają nie tylko miasto i region – Gdynia, metropolia trójmiejska i województwo pomorskie – lecz także Skarb Państwa. Inwestycja jest korzystna w wielu obszarach – podkreślił Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ważny projekt w trudnych czasach

To największa do tej pory inwestycja w Polsce, która powstanie w formule partnerstwa publiczno prywatnego (PPP).

– To bardzo ważny projekt dla rynku PPP. Realizacja tej inwestycji w formule partnerstwa publiczno prywatnego pokazuje, że dziś, w czasach nie najłatwiejszych dla gospodarki, skutecznie korzystamy z różnych źródeł finansowania inwestycji publicznych. Mimo pandemii nie zwalniamy prac, a postępowanie na wybór partnera prywatnego zostało ogłoszone zgodnie z zapowiadanym terminem – zaznaczył wiceminister Waldemar Buda.

Od listopada 2019 roku zarząd Portu Morskiego Gdynia w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wsparcia doradczego rozpoczął współpracę z grupą doradców. Ich zadaniem jest wsparcie zarządu w procesie prowadzącym do zawarcia i realizacji umowy z partnerem prywatnym. Prace doradców realizowane są ze wsparciem finansowym MFiPR, a zespół ekspertów MFiPR bierze udział w pracach doradców wspólnie z zespołem Portu Gdynia.

W 2023 roku zostanie wybrany partner prywatny, z którym Port Gdynia podpisze umowę PPP. Zgodnie z planem roboty budowlane rozpoczną się w 2025 roku i wraz z etapem wyposażenia terminala potrwają do 2028 roku, w którym jest planowane zakończenie inwestycji.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako centralna jednostka do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce jest aktywnie zaangażowana w przygotowanie tego projektu do realizacji w formule PPP. Rozbudowa Portu Gdynia to jedna z inwestycji realizujących zobowiązanie przyjęte w „Polityce rządu w zakresie rozwoju rynku PPP”.

Czym jest PPP?

Partnerstwo publiczno-prywatne (zwane w skrócie PPP) to metoda realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz świadczenia usług publicznych. Polega na współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i sektorem publicznym, która prowadzi do pełnego wykorzystania potencjału obydwu stron. Mówiąc najprościej instytucja publiczna określa zadania (np. szkoły, parkingi), a wybrany w drodze konkurencyjnego postępowania partner prywatny realizuje te cele najlepiej jak potrafi.

Po więcej informacji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego warto zajrzeć na oficjalną stronę internetową ppp.gov.pl, gdzie poza podstawowymi wyjaśnieniami czym jest PPP i jak je stosować znajdują się publikacje, wytyczne, dobre praktyki, komunikaty o prowadzonych szkoleniach, warsztatach oraz oferta wsparcia skierowana do podmiotów publicznych w zakresie przygotowania projektu do realizacji w PPP.

Na stronie znajduje się też baza danych dotycząca zakończonych oraz planowanych przedsięwzięć PPP, która stanowi doskonałe źródło informacji, a przede wszystkim inspiracji dla gmin, które chciałyby przeprowadzić inwestycję, wykorzystując PPP.

Ministerstwo uruchomiło również platformę e-learningową na stronie pppszkolenia.gov.pl. Znajdują się na niej interaktywne lekcje, z których można dowiedzieć się: czym jest PPP, jak przygotować projekt w tej formule oraz jak wybrać partnera prywatnego. Dostęp do kursów jest darmowy, a dzięki formie online każdy może je przejść w swoim tempie.

