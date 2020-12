Beskidy. Restaurator i hotelarz powieszeni na latarni. Krzyk rozpaczy przedsiębiorców

Na głównym placu miasta, św. Jakuba, na latarni zawisły kukły hotelarza i restauratora, symbolizujące te branże. - To, co szykuje rząd, to są ochłapy w stosunku do tego, co dostały zamknięte hotele i gastronomia w Unii Europejskiej. A jeszcze w niej jesteśmy – wyjaśnił Mirosław Bator, prezes Szczyrkowskiej Izby Gospodarczej. - To ostatnia odsłona, bo rząd i tak robi, co chce. A my chcemy zaakcentować w ostatnim dniu swobód obywatelskich, że nadal nie zgadzamy się z decyzjami zamykania wszystkiego, co sprawia ludziom radość – dodał. Prezes SIG poinformował też, że rozważane jest już złożenie w sądach pozwów zbiorowych o odszkodowania. Izba uznała bowiem, że deklarowana pomoc państwa do branży turystycznej jest zbyt mała.