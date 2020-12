Szczepionka na COVID-19 w Polsce. Morawiecki zapisze się na szczepienie

Szczepionka na COVID-19 w Polsce. Alicja Jakubowska zaszczepiona jako pierwsza

- Potem co tydzień będą takie transporty 300-tysięczne trafiały do Polski, a następnie jak kolejne firmy zarejestrują swoje produkty, ta liczba będzie wciąż wzrastała - powiedział obecny na konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk.

Jednocześnie Michał Dworczyk zaznaczył, że "rząd nie jest w stanie precyzyjnie określić, kiedy będą mogły się zaszczepić przeciwko COVID-19 grupy nieuprzywilejowane". Wszystko zależy od dostawców i producentów szczepionki, jak również od tego, ile osób w grupach zero i pierwszej zgłosi się do szczepienia. Szacuje się również, że do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki.