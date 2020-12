Szczepionka na COVID. Pierwsza osoba w Polsce zaszczepiona

Szczepionka na COVID. Szczepienia personelu potrwają pięć dni

Jak poinformował dr Artur Zaczyński szczepienia personelu będą trwały 5 dni. - Oprócz pracowników szpitala przy ul. Wołoskiej w Warszawie szczepionki trafią do Szpitala Narodowego oraz do naszych filii przy ul. Sandomierskiej w Warszawie, oraz filii w Ciechanowie, Radomiu i Siedlcach - powiedział jeszcze przed szczepieniem.

Szczepionka na COVID-19 w Polsce. Alicja Jakubowska zaszczepiona jako pierwsza

Szczepionka na COVID. Oficjalna nazwa to Comirnaty

Podane szczepionki pochodzą z pierwszej dostawy preparatów Pfizera do Polski liczącej 10 tys. dawek. Substancja dotarła do naszego kraju w piątek ok. godziny 22.00, a następnie została dowieziona do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych skąd została rozdysponowana do szpitali węzłowych.