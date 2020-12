Szczepionka na COVID-19. Przed szczepieniem lekarz zawstydził dziennikarzy. Poszło o maseczki

Tuż po niej na fotelu pojawiła się kolejna osoba. Szczepionkę otrzymał dyrektor CSK MSWiA prof. Waldemar Wierzba. Przed szczepieniem zwrócił się do dziennikarzy. - Patrzę tutaj po kolegach, którzy rejestrują to wydarzenie i co najmniej 30 proc. nie ma zasłoniętego nosa. Nie szanują kolegów obok - powiedział prof. Wierzba.