Śląsk. Martwy noworodek odnaleziony w rzece. Nowe fakty

Pojawiają się nowe informacje ws. matki i jej dziecka, które zostało odnalezione martwe w rzece Krztynia w Grabcu. Znane są wstępne wyniki sekcji zwłok dziewczynki. Z kolei jej 17-letnia matka trafiła do specjalistycznego ośrodka.

Zwłoki zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach, gdzie przeprowadzono wstępną sekcję zwłok. Jak podaje portal zawiercie112.pl, na razie nie udało się potwierdzić, czy dziecko żyło w chwili, gdy wrzucono je do rzeki. Jedyną pewną informacją jest to, że 17-letnia matka donosiła ciążę, a ciało noworodka było w wodzie od kilku do kilkudziesięciu godzin.