Skrytykował Tuska. "Jego przestępstwa są oczywiste"

- Nie widzę żadnego powodu, żeby czegoś takiego dokonywać. To prowadzi do sytuacji niesłychanie krytycznej dla funkcjonowania państwa polskiego, to nie ulega wątpliwości - powiedział w rozmowie z Programem 1 Polskiego Radia Antoni Macierewicz, odnosząc się do kwestii rotacyjnego marszałka w parlamencie.