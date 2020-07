Skierniewice. Były ministrant wielokrotnie włamywał się do parafialnego sejfu. Kradł pieniędzy "z tacy"

W Skierniewicach były ministrant, a obecnie 21-meżczyzna, 13 razy włamał się do sejfu jednej z parafii. Policjanci złapali do na gorącym uczynku.

Jak poinformowała we wtorek policja, proboszcz i zakrystianin jednej z parafii w Skierniewicach (woj. mazowieckie) zauważyli, że giną pieniądze "z tacy", trzymane w parafialnym sejfie. Nie było jednak żadnych śladów włamania do kościoła i sejfu, ani jego uszkodzeń. Nie było też żadnych śladów, że ktoś wtargnął do kościoła. Od czerwca w ten tajemniczy sposób zniknęło prawie 7 tys. zł.

Brak śladów włamania, zdaniem policji, wskazywał na to, że kradzieży mógł dokonywać ktoś, kto używał dorobionych kluczy i mógł znać rozkład pomieszczeń, zwyczaje i mechanizmy funkcjonowania kościoła. Funkcjonariusze ustalili, że kluczami i niezbędnymi informacjami dysponował były ministrant, który służył do mszy w kościele niedługi czas wcześniej. Na postawie zebranych informacji w niedzielę, 26 lipca, wieczorem, kiedy zakończyły się już wszystkie nabożeństwa tego dnia, policjanci urządzili zasadzkę. Około godziny 22 funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa mężczyznę, który dorobionymi kluczami usiłował ponownie włamać się do plebanii. Faktycznie okazało się, że jest to były ministrant, którego wcześniej wytypowali.

Rankiem następnego dnia policjanci przeszukali jego mieszkanie na terenie powiatu sochaczewskiego. Zabezpieczyli tam ponad 9 tys. zł oraz krzyże, kielichy i monstrancje.

Policjanci ustalili, że od czerwca mężczyzna dokonał przynajmniej 13 kradzieży z włamaniem do kościoła miejscowej parafii i naraził ją w ten sposób na straty w wysokości przynajmniej 7 tys. zł. W poniedziałek mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty i przyznał się do winy. Złożył też obszerne wyjaśniania opisując swój sposób działania. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

