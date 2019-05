Siedem lat więzienia za siedem lat gwałtów. Ojciec odpowie za krzywdę córki

Przez wiele lat we wsi Ubieszyn w województwie podkarpackim rozgrywał się dramat. Ojciec przez siedem lat gwałcił córkę. Dziewczynka milczała, ale do czasu. Sąd zdecydował, że Stanisław K. spędzi siedem lat w więzieniu, ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej.

Zdjęcie ilustracyjne/Skrzywdzona córka wyprowadziła się z rodzinnego domu (East News)

- Już tu nie mieszka. Wyprowadziła się. Mam nadzieję, że ułożyła sobie życie z dala od tego domu. To taka dobra dziewczyna była. Zawsze mówiła "Dzień dobry" i się kłaniała. Często ją widziałam, jak pracowała w ogródku. Dbała o to swoje rodzeństwo. Aż ciężko uwierzyć, co przeżywała, co tak długo ukrywała - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" sąsiadka rodziny, w której rozgrywał się dramat.

Stanisław K. gwałcił swoją córkę w domu w Ubieszynie (woj. podkarpackie) przed siedem lat (2009-2016). Kiedy sprawa wyszła na jaw - dziewczynka opowiedziała o dramacie - sąsiedzi nie chcieli w to wierzyć.

Śledczy znaleźli jednak dowody na winę Stanisława K., a sąd skazał go na pięć lat więzienia. Na tym się jednak nie skończyło. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego.

Ten zwiększył karę dla ojca gwałciciela - Został skazany na siedem lat pozbawienia wolności, ma też zapłacić córce 30 tys. zł zadośćuczynienia i ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość nie mniejszą niż 50 m - powiedział Piotr Moskwa, rzecznik Sądu Apelacyjnego.

