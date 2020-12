"Siadaj, pajacu". Sławomir Nitras pozwie Ryszarda Terleckiego

- Do głosowania w tej sprawie, wotum nieufności wobec Kaczyńskiego przystąpimy w bloku głosowań. Ogłaszam 10 minut przerwy - stwierdził wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, zamykając dyskusję.

Do mównicy sejmowej podszedł wówczas poseł KO Sławomir Nitras . - Panie marszałku zgłaszam wniosek formalny. Wszyscy widzieliśmy, że się pan Ziobro zgłaszał… - zauważył Nitras, dopominając się tego, by minister sprawiedliwości mógł zabrać głos. Zachowanie posła niemal niezwłocznie skomentował Terlecki. - Siadaj, pajacu - odparł wicemarszałek Sejmu.

Kłótnia w Sejmie po debacie nt. odwołania Kaczyńskiego. "Siadaj pajacu"

- Nie wiem jeszcze, czy będzie to sprawa karna, czy cywilna, na razie analizuje to mój prawnik - stwierdził w czwartek w rozmowie z PAP poseł Nitras, zapowiadając złożenie pozwu przeciwko Terleckiemu. - Nie zostawię tego, bo to już nie jest pierwszy raz. Nie chodzi tylko o tę wczorajszą wypowiedź, ale i wcześniejsze, bo było ich bez liku - wyjaśnił poseł KO. Jak dodał, zarówno ta środowa wypowiedź polityka PiS, jak i wcześniejsze, były dla niego obraźliwe.