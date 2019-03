Seksafera ze Stefanem Niesiołowskim. Polityk unikał Sejmu, ale deklaruje: poradzę sobie

Przez seksaferę ze swoim udziałem usunął się w cień. Stefan Niesiołowski zamierza jednak pojawić się na posiedzeniu Sejmu na początku kwietnia. W rozmowie z "Newsweekiem" odważnie mówił o PiS i TVP. Nie oszczędził też Kościoła. - Za kogo są oni gotowi umrzeć? Za samochody? - pytał.

W seksaferze występuje w roli głównej, niechętnie się do niej odnosi. W rozmowie z "Newsweekiem" Stefan Niesiołowski podkreśla, że nie popełnił żadnego przestępstwa. Twierdzi też, że nie zauważył, by ludzie na ulicy zmienili do niego stosunek. - Jedna na sto czy 80 osób powie ironicznie: 'O! Niesiołowski!' - mówi.