Niesiołowski uderza w Schetynę. "Odrażająca i żałosna kreatura!"

Poseł PSL-UED Stefan Niesiołowski ma ogromny żal do lidera PO Grzegorza Schetyny. Po publikacjach, w których media oskarżały Niesiołowskiego o przyjmowanie łapówek w postaci kontaktów seksualnych, Schetyna dolał oliwy do ognia, mówiąc, że "wiele osób o tym wiedziało". Niesiołowski nie pozostaje mu dłużny.

- To jedna z najnikczemniejszych wypowiedzi Schetyny. Schetyna to żałosna kreatura, która nie zasługuje na splunięcie. To coś wyjątkowo plugawego. Jeśli taki ktoś stoi na czele obozu, który ma pokonać PiS, to ja nie chcę mieć z tym obozem nic wspólnego - mówi poseł PSL-UED w rozmowie z se.pl.