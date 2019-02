Przewodniczący komisji regulaminowej o Niesiołowskim. "Nie zrzekł się immunitetu"

Włodzimierz Bernacki przekonuje, że Stefan Niesiołowski jeszcze nie zrzekł się immunitetu. "Czekamy na jego reakcję" - tłumaczy szef komisji. Prokuratura chce postawić posłowi PSL-UED zarzuty popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym.

Wniosek o uchylenie immunitetu Stefanowi Niesiołowskiemu trafił do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych 21 lutego. Poseł PSL-UED już pod koniec stycznia przekonywał, że sam zrzeknie się przywileju, który chroni go przed pociągnięciem do odpowiedzialności sądowej. Chce przez to udowodnić swoją niewinność. Jak przekonuje przewodniczący komisji polityk do tej pory tego nie zrobił.