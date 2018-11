Schetyna: jest ogromna afera. Daliśmy ultimatum premierowi

- Jest ogromna afera. Państwo musi działać, sprawa dotyczy polityków Prawa i Sprawiedliwości, KNF, NBP. Jest pytanie o Prokuratora Generalnego i udział Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie – czy miał wiedzę i czemu nie reagował. Do tego potrzebna jest komisja śledcza i my taki wniosek złożymy - zapowiada w Radiu ZET Grzegorz Schetyna komentując aferę KNF.

W rozmowie z Beatą Lubecką w programie "Gość Radia ZET” Schetyna nazwał aferę KNF „skandalem i ośmiornicą państwa PiS”. Podkreślił, że nie ma zaufania do Zbigniewa Ziobro, który ma nadzorować sprawę KNF.

- Uważam, że w takiej sprawie musi być powiadomiona opozycja, a przez to opinia publiczna. Dlatego komisja śledcza jest niezbędna, żeby tę sprawę otworzyć. To jest patologia państwa, państwa PiS. Tego nie zostawimy. Muszą wiedzieć, że zapłacą za to ogromną polityczną cenę - mówił.