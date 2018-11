Samochód wjechał pod pociąg koło Bożej Woli. Nie żyje kierowca

Pod pociąg jadący z Warszawy do Berlina na przejeździe kolejowym koło Bożej Woli wjechał samochód osobowy. 44-letni kierowca z Grodziska Mazowieckiego zginął na miejscu. Utrudnienia na torach potrwają do końca dnia.

Żaden z pasażerów pociągu Intercity nie odniósł obrażeń, ale lokomotywa została uszkodzona. Na podstawienie kolejnego czekano do ok. godz. 16:50. Ok. 30 minut wcześniej poinformowano pasażerów, że za chwilę będą się przesiadać. Czytelnik w rozmowie z WP dodał, że nie powiedziano mu, co będzie z osobami, które w Berlinie miały jechać w dalszą podróż, ale nie zdążą już na przesiadkę. - Nie mogłem się dodzwonić na infolinię - powiedział.