Naukowcy: w naszym regionie nigdy nie spadło tyle deszczu, co przy obecnej powodzi

Do tej pory działalność człowieka doprowadziła do ogrzania Ziemi o 1,3°C (względem okresu sprzed rewolucji przemysłowej). Jeśli wzrost globalnej temperatury osiągnie poziom 2°C, do czego przy obecnych trendach może dojść gdzieś w połowie wieku, czterodniowe ulewy tego typu stanowić będą jeszcze większe zagrożenie. Naukowcy z World Weather Attribution szacują, że w takim przypadku intensywność opadów wzrośnie o kolejne 5 proc., a ryzyko wystąpienia tego typu potężnych niżów – o kolejne 50 proc.