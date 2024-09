Ogromna liczba rezygnacji. Po powodzi Dolny Śląsk ma inny problem

Po powodzi na Dolnym Śląsku Polacy zaczęli masowo odwoływać rezerwacje w hotelach i pensjonatach w regionie - również z obszarów, które nie zostały bezpośrednio dotknięte przez kataklizm. Branża turystyczna przechodzi kryzys, a właściciele pensjonatów i hoteli apelują do turystów, by nie zmieniali swoich planów i przyjeżdżali do nich.