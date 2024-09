Rząd ma dość. Widzą kłótnie, łapią się za głowy. Kulisy sporu ws. Wód Polskich

Sama Jędrzejewska-Skrzypczak przyznała, że o przerwaniu wału dowiedziała się późno, ale informację przekazała dalej, gdy było to tylko możliwe. Winą za zwłokę obarcza Wody Polskie. - Wody Polskie to ta instytucja, która powinna nam udzielić tej informacji. A Wody Polskie tej informacji nam nie udzielały. Do końca, mamy to zresztą na piśmie, że wał w Stroniu Śląskim jest bezpieczny - przekonuje Jędrzejewska-Skrzypczak.