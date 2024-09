Dymisja szefowej Wód Polskich? Joanna Kopczyńska jest na liście do rozliczeń

Do zarzutów burmistrza Nysy odniosły się Wody Polskie. Prezeska Joanna Kopczyńska podkreśliła, że decyzje były podejmowane zgodnie z procedurami, na podstawie prognoz hydrologicznych i meteorologicznych. - Oskarżenie dotyczy rzekomego opóźnionego spuszczania wody, co nie jest prawdą. Wodę spuszczaliśmy, jednak musieliśmy robić to w odpowiedni sposób. Po pierwsze, aby nie zaszkodzić miastu, a po drugie, żeby nie uszkodzić infrastruktury - poinformowała "NTO", dodając, że Wody musiały zrobić wszystko, by nie doprowadzić do przepełnienia zbiornika i umożliwić ewakuację niżej położonych części miasta.