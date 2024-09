"Odbudowa plus". Rząd pracuje nad specustawą, znamy szczegóły

Prezentację szczegółów specustawy zapowiedział premier. Mają one zostać przedstawione we wtorek wieczorem we Wrocławiu. - Właśnie w tej chwili trwają prace z udziałem odpowiednich ministrów nad zmianami ustawowymi, które ułatwią nam proces odbudowy i postaramy się jutro wieczorem we Wrocławiu zaprezentować to, do czego przekonaliśmy różnych partnerów - przekazał Donald Tusk w trakcie sztabu kryzysowego.