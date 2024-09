Historią o szabrownikach u jubilera żyła cała Polska. Dotarliśmy do właścicielki, było inaczej

- Mam apel do wszystkich osób, które planowały wyjazdy turystyczne do Ziemi Kłodzkiej. Nie odwołujcie rezerwacji. To dla nas wielki problem, który pogłębia straty. Przyjedźcie tam, gdzie zniszczeń jest mniej. Pomożecie nam w ten sposób odbudować biznesy - podsumowuje pani Joanna.