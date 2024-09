Szabrowanie się nie kończy? Policja mówi, kim są złodzieje

Najwięcej jest lokalnych złodziei

– Pojawiały się już informacje, że są to "wycieczki" szabrowników z innych rejonów Polski czy z innych krajów. Dementujemy. To osoby głównie związane z rejonem dotkniętym powodzią, osoby, które lokalnie miały problemy z przestępczością i przestrzeganiem prawa. Znani funkcjonariuszom. Kiedy otrzymujemy zgłoszenie z rysopisem sprawcy, dodatkowo z nagraniem z monitoringu – są oni szybko identyfikowani i zatrzymywani – mówi Wirtualnej Polsce podkom. Przemysław Ratajczyk z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.