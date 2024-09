"Cały Malbork ją zna". Sąsiedzi opowiadają, jak terroryzowała miasto

- Krzysztof zawsze był dla mnie uczynny. Pomagał mi, np. przy grillu – opowiada Elżbieta Smolińska. - Miałam ogródek, przychodził do mnie czasem posiedzieć. Był przyjaznym i miłym człowiekiem. Nie zasłużył na taką śmierć. Zginął bez powodu. Zginął, bo spał. Jakby nie spał, to by wyskoczył przez okno. Teraz nie mogę nawet patrzeć na ten budynek, w którym zginął. Ja tu mieszkałam tyle lat, od 1970 r. Tu się wychowały moje dzieci. I nigdy nie było czegoś takiego. Najwyżej ktoś podpalił chlewki (komórki gospodarcze - red.).