Ogromna awantura w Złotych Tarasach. Ochroniarz zaatakował

Awantura zaczęła się od tego, że ochroniarz sklepu - 55-letni obywatel Gruzji, myślał, że jeden z klientów dokonuje kradzieży. Pomiędzy mężczyznami doszło do mocnej wymiany zdań. Początkowo 45-letni klient wyszedł ze sklepu, ale za chwilę stwierdził, że jednak wróci i złoży skargę na to, jak potraktowała go obsługa.