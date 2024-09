Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. "Kobietę wybudzono ze śpiączki"

– Czekamy na uzyskanie wszystkich możliwych opinii biegłych. W pierwszej kolejności interesują nas obrażenia poszczególnych osób, które przeżyły. To może potrwać ok. dwóch miesięcy, bowiem proces leczenia trwa cały czas. Druga kwestia to uzyskanie danych z komputera samochodowego volkswagena, którym jechał sprawca wypadku. Pozwoli to na analizę prędkości, przyspieszenia i samej jazdy. Trzecia kwestia to monitoring, od chwili kiedy auta mężczyzn ruszyły ulicami Warszawy, do chwili wypadku. Po analizie wszystkich materiałów prokuratura podejmie dalsze decyzje w sprawie ewentualnej zmiany zarzutów. Na obecnym etapie jest absolutnie za wcześnie, by mówić o takiej możliwości – podkreśla Piotr Antoni Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej.