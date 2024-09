Szukają sprawcy wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Jest już za granicą?

- Jeśli sąd zdecydował się przychylić do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie, to były do tego bardzo solidne podstawy w postaci zgromadzonego materiału dowodowego. Jeśli trzy osoby już są tymczasowo aresztowane, a zamieszanych w sprawę może być aż dziesięć, to mówimy o bardzo poważnych okolicznościach zdarzenia. Każda z tych osób w inny sposób utrudniała postępowanie – ujawnia Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.