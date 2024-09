Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Są zarzuty dla zatrzymanych

Nikt nie przyznawał się do kierowania autem. Mężczyźni przekonywali, że to jadąca z nimi kobieta miała prowadzić samochód, ale śledczy im nie wierzą. Po wypadku kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala. - Nie odzyskała przytomności, jest w śpiączce - mówi WP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.