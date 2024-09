Mają być dwie metropolie w Polsce. "Konieczne stworzenie nowych ram"

Duże miasta wracają do marzeń o metropoliach

Jak informowaliśmy w Wirtualnej Polsce w marcu, po ostatnich wyborach parlamentarnych i ukształtowaniu się nowego rządu, duże miasta wróciły do marzeń o swoich związkach metropolitalnych, bo też chciały mieć dodatkowe środki i prawne narzędzia, by współpracować na nowych płaszczyznach. Jak wielokrotnie podkreślano, pieniądze pozwoliłyby chociażby ułatwić dojeżdżanie ze wsi i małych miasteczek do stolic regionów, co przełożyłoby się na ożywienie rynku pracy, edukacji, sportu, czy oświaty.