Ucierpieli również niewinni. Kontrowersje po zamachach na Hezbollah

- W każdej wojnie może ucierpieć osoba postronna - odpowiada Jarosław Kociszewski. - Tutaj mówimy o niesłychanie ukierunkowanym ataku, bardzo, bardzo precyzyjnym. Mam na myśli "wbicie się" w dostawę urządzeń przeznaczonych dla członków konkretnej organizacji i zaatakowanie członków tej konkretnej organizacji. Nie ma żadnych etycznych wątpliwości co do tego. To są ludzie, których można by było równie dobrze bombardować z powietrza z użyciem bomb lotniczych czy rakiet, bo toczy się wojna i wtedy ofiar by było znacznie, znacznie więcej. I też byłoby to zgodne z prawem międzynarodowym. Na tym to właśnie polega, że jest to niesłychanie ukierunkowane i precyzyjne działanie, które pozwoliło zaatakować i skutecznie wprowadzić chaos w szeregach wroga, absolutnie minimalizując straty wśród ludności cywilnej - kontynuuje.