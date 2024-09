Najpierw wybuchy i egzekucje. Teraz Izrael ogłasza nową fazę wojny

Netanjahu nie komentuje eksplozji w Libanie

"Zapowiedziałem to wcześniej, że pozwolimy mieszkańcom północy na bezpieczny powrót do domów i dokładnie to zrobimy" - oświadczył również w środę wieczorem premier Benjamin Netanjahu. Nie odniósł się do kwestii masowych eksplozji urządzeń elektronicznych w Libanie.