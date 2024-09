Plan wojenny zatwierdzony. Izrael bombarduje Liban

Komunikat wojska wydano na chwilę przed rozpoczęciem przemówienia lidera Hezbollahu Hasana Nasrallaha. To pierwsze wystąpienia przywódcy tego ruchu po serii skoordynowanych wybuchów urządzeń elektronicznych we wtorek i w środę. W różnych częściach Libanu zginęło w nich co najmniej 37 osób, a ok. 3 tys. zostało rannych.