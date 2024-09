Młode kobiety zaniepokojone. Dziwny mężczyzna chodzi po Bydgoszczy

Fordon to największa dzielnica Bydgoszczy. Jego mieszkańcy założyli na Facebooku grupę pod nazwą "Fordon na co dzień" i to tam pojawił się pierwszy wpis o tajemniczym mężczyźnie w wojskowym mundurze. Pod postem wylała się fala komentarzy, bo okazało się, że osobnik wzbudza ciekawość bydgoszczan od dłuższego czasu. Najczęściej widywany był na Osiedlu Tatrzańskim. Niektórzy oskarżali go o niestosowne zachowania wobec młodych kobiet.