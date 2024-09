Właściciel Jaguara pobity. Policja ma dane 32 kibiców Pogoni Lębork

- Rodzice już do mnie pisali i zastanawiali się, co by było, gdyby na tej trybunie było 50 osób, razem z rodzinami - zwraca uwagę. - Naszymi kibicami są głównie dzieci i rodzice. Chcemy głośno mówić o tym zajściu, bo to sytuacja nie do zaakceptowania. Co prawda w Lęborku przytrafiło się to pierwszy raz, ale na Pomorzu nie. Oczekujemy, że związek piłkarski coś z tym zrobi.