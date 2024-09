Najazd turystów nad morze. "Mamy druga Grecję"

- Faktycznie teraz jest sporo turystów u nas - przyznaje Ryszard Kaczmarski z Dębiny niedaleko Ustki w Pomorskiem. - Moim zdaniem jest ich teraz dużo więcej, niż było w lipcu, ale nie chcę przesądzać, czy to rekordowy weekend pod tym względem w sezonie. Ale jak jest najazd turystów w weekend, to każdy nad morzem jest zadowolony. Widać, że sezon nam się przedłuży, ale to, jak bardzo, będzie zależało od pogody - przyznaje.