Zacznie się już dziś. Za dnia gorąco, a w części Polski noc tropikalna

W niedzielę (8 września) we wschodniej połowie kraju bezchmurnie, lub zachmurzenie małe, w zachodniej i na południu umiarkowane, okresami wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe przelotne opady deszczu, a na krańcach zachodnich także burze. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni Celsjusza, chłodniej lokalnie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat od 24 do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.