"Ekstremalnie ciepły". IMGW podaje niewiarygodne dane

Jeśli spojrzeć na przeciętne (w latach 1991-2020) warunki termiczne na początku września, to w tym okresie (z wyłączeniem stacji górskich i podgórskich: Kasprowy Wierch, Śnieżka, Zakopane) powinniśmy spodziewać się temperatury maksymalnej od 18,4 stopni w Zamościu do 21,1 st. Celsjusza w Opolu.

Tymczasem prognozy z 6 września wskazują, że w sobotę (7 września) w całym kraju będzie upalnie. Na 30 stacjach spodziewać się można temperatury maksymalnej równej lub przekraczającej 30 stopni Celsjusza. Najcieplej (32 st. C) będzie we Wrocławiu, Wieluniu i Warszawie. W stolicy prognozuje się też największą anomalię (+11 st. C), w Zamościu +5,6 st. C.