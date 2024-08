To już plaga na plażach. Coraz więcej rodziców gubi dzieci

- Ta moda nie mija, parawanów jest coraz więcej. Dla małych dzieci to jak labirynt - podkreśla. - Do tego dochodzi ferwor, hałas fal, wiatru, sprzedawcy krzyczący "kukurydza" albo "lody" i dzieci mogą przez to wszystko stracić koncentrację. To nie zawsze jest wina rodzica, ale rodzic powinien być przygotowany na to, że na plaży jest wiele bodźców. Dla nas, ratowników, jeśli taki rodzic tylko leżał z zamkniętymi oczami, nie rozglądał się i potem mówi, że ostatnio widział córkę czy syna blisko wody, to musimy brać pod uwagę, że ten syn czy córka mogą już być pod wodą.