Prąd wsteczny wciąż zabija. Oto prawdziwa przyczyna wielu utonięć

Do tego typu zagrożeń dochodzi nad polskim Bałtykiem bardzo często: ktoś wchodzi do wody, dopada go prąd wsteczny, czyli tzw. cofka, przez co kąpiący się ma problem z wydostaniem się na brzeg. Nieraz, zamiast się przybliżać, jest coraz dalej od niego. Jeśli nikt mu nie pomoże i nie wie, co robić, to w końcu znika pod wodą.