Uwaga na utonięcie wtórne. Ratownik ma ważną radę

- Można udać się do szpitala lub wezwać pogotowie - radzi Stanisław Malepszak. - My po tym, jak wyciągamy kogoś z wody, przeważnie wzywamy pogotowie, żeby nie było wątpliwości, czy ta osoba przeżyje i czy nie będzie miała problemów ze zdrowiem. To nie jest tak, że mówimy "dobra, może pan już iść do domu". Zazwyczaj taka osoba jest zabierana do szpitala na odpowiednie badania. Czasem dopiero tam może obejrzeć ją lekarz, bo nie zawsze w zespole ratowniczym taki lekarz się znajduje. Np. w karetce podstawowej jest dwóch ratowników medycznych.