Nikt nie widział, jak toną. Po prostu zniknęli w morzu

- Przeważnie ofiarą utonięcia jest mężczyzna po 40. roku życia, raczej bliżej pięćdziesiątki, nieraz pod wpływem alkoholu - sięga pamięcią do statystyk Kacper Treder, koordynator ratowników WOPR w Łebie. - My w Łebie mamy każdego sezonu kilkadziesiąt sytuacji, kiedy ratownicy muszą wskoczyć do wody, żeby ratować innych. Osoby starsze to niewielki procent tych zdarzeń, u nas to rzadkie przypadki. Jeśli już się przytrafią, to te osoby najczęściej twierdzą, że nagle straciły grunt pod nogami albo w ogóle nie potrafią wyjaśnić, co się stało, bo np. nagle zabrakło im sił - dodaje.