Zwłoki na plaży. Tragedia nad Bałtykiem

Policja apeluje

Oficer prasowa zaapelowała do wypoczywających nad wodą o rozwagę. Przypomniała, by do wody wchodzić tylko w miejscach do tego przeznaczonych i na których są ratownicy. Zwróciła uwagę, by dzieci bawiły się nad wodą pod opieką dorosłych. Podkreśliła, by do wody nie wchodzić po wypiciu alkoholu.