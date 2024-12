Zatonięcie rosyjskiego statku. Właściciel: doszło do ataku

23 grudnia statek Ursa Major zatonął na Morzu Śródziemnym, na wodach między Hiszpanią i Algierią. Jak przekazała w komunikacie spółka, doszło do trzech eksplozji z prawej burty, a następnie doszło do "ostrego przechyłu o 25 stopni, co wskazywało na przedostanie się wody na statek".