Poczuli się źle po Wigilii. Myśleli, że to czad, wyszły narkotyki

Wszyscy członkowie rodziny, w wieku od 3 do 78 lat, zostali przewiezieni do szpitali z objawami zatrucia pokarmowego. Badania wykazały obecność narkotyków w ich organizmach.

Policja potwierdziła, że w organizmach wszystkich 14 osób wykryto marihuanę. Na razie nie wiadomo, czy rodzina została wypuszczona do domu.

- Czternaście osób, w wieku od 3 do 78 lat, z jednej z miejscowości powiatu zambrowskiego, trafiło we wtorek do pobliskich szpitali, a ze szpitala dostaliśmy informację, że w organizmach tych osób była marihuana - poinformowała PAP Agnieszka Ulman z zespołu prasowego podlaskiej policji.